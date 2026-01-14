Під час візиту президента США Дональд Трамп на завод автоконцерну Ford у штаті Мічиган стався скандальний епізод, який швидко затьмарив саму подорож. Як повідомляє американський портал TMZ, один із робітників викрикнув на адресу Трампа образу, після чого президент, за твердженням видання, відповів нецензурною лайкою і показав йому середній палець.

Трамп вигукнув «Fuck you» та показав середній палець: хто його розлютив

За даними TMZ, робітник вигукнув фразу "pedophile protector" — "покровитель педофілів", хоча точний текст було важко розібрати. Трамп, як стверджується, різко відреагував, вказав у бік того, хто кричав, і кілька разів вигукнув "Fuck you", потім показав йому середній палець, після чого продовжив обхід цеху. Інцидент стався під час огляду виробничої лінії.

Образа, мабуть, відсилає до минулих зв'язків Трампа з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Трамп визнавав, що був знайомий з Епштейном у 1990-х і на початку 2000-х років, але стверджує, що розірвав відносини задовго до його арешту.

У Білому домі підтвердили справжність відео із заводу і стали на захист президента: за словами директора з комунікацій Білого дому, "якийсь божевільний вигукував образи, а президент відповів жорстко та недвозначно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп виступив з промовою на виїзному засіданні членів Республіканської партії Палати представників, де пожалівся на власну дружину Меланію, що вона не любить його танці.

"Вона (Меланія) ненавидить, коли я танцюю. Всі хочуть, щоб я танцював. "Коханий, це не президентське". Вона насправді сказала: "Ти можеш уявити, як танцює Рузвельт?" Вона насправді сказала мені це. Я відповів, що, можливо, є довга історія, про яку вона не знає. Бо він був елегантним чоловіком, навіть як демократ. Під час нападу Японії він був досить елегантним", — каже Трамп.