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Трамп высказался об ослаблении ограничения против Путина

Трамп намекнул, что санкции против РФ могут быть пересмотрены

сегодня, 12:18
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Бывший глава Белого дома заявил, что не является сторонником ограничений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик и бизнесмен сделал в интервью для Bloomberg.

Трамп высказался об ослаблении ограничения против Путина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, как он относится к ослаблению санкций против России и диктатора Владимира Путина в рамках так называемого "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить. Бывший президент США заявил, что не любит санкции.

"Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно", — заявил бывший президент США.

Следует добавить, что во время своего президентства Дональд Трамп утверждал, что не рассматривает возможность ослабления санкций против России. Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2". В частности, в санкционный список попали компании, предоставлявшие суда для строительства трубопровода.

Стоит обратить внимание, что бывший президент США Дональд Трамп теперь уже стал официально кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Позиция Трампа по поводу войны в Украине неоднозначна. Он заявляет, что якобы мог бы окончить войну еще до того, как займет кресло в Белом доме, а также критикует администрацию Джо Байдена. И при этом постоянно намекает, что, если бы он был президентом США войны не произошло бы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/features/2024-trump-interview/?srnd=homepage-europe
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