Трамп высмеял российское оружие и пообещал задать Путину неудобный вопрос

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным по поводу сообщений о возможной помощи России Ирану в ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В то же время, американский лидер скептически оценил эффективность российской военной техники и высмеял ее боевые возможности.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трампа попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сообщил, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки американских военных баз и объектов в странах Персидского залива, которые могли использоваться при атаке.

Отвечая на вопрос, Трамп отметил, что сначала хочет выяснить достоверность этой информации у Путина.

"Мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы узнаем", — сказал президент США.

После этого Трамп заявил, что даже в случае подтверждения подобных сообщений он не считает российскую помощь решающим фактором. В качестве примера он привел американскую военную операцию в Венесуэле, где использовалось российское вооружение.

"Это не имело большого влияния, потому что мы полностью разгромили Иран. Послушайте, Россия дала Венесуэле много техники. У Венесуэлы было все российское оборудование. Как это сработало? Не очень хорошо", — заявил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ОП Кирилл Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Иран готовил баллистический удар по Украине. Появились новые подробности и названа цель Тегерана.