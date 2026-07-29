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Трамп висміяв російську зброю та пообіцяв поставити Путіну незручне запитання

Дональд Трамп пообіцяв особисто запитати Володимира Путіна про можливу допомогу Ірану.

29 липня 2026, 09:55
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто поговорить з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо повідомлень про можливу допомогу Росії Ірану в ударах по американських військових об'єктах на Близькому Сході. Водночас американський лідер скептично оцінив ефективність російської військової техніки та висміяв її бойові можливості.

Трамп висміяв російську зброю та пообіцяв поставити Путіну незручне запитання

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трампа попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського. Раніше український лідер повідомив, що Росія передавала Ірану супутникові знімки американських військових баз і об'єктів у країнах Перської затоки, які могли використовуватися під час атак.

Відповідаючи на запитання, Трамп зазначив, що спершу хоче з'ясувати достовірність цієї інформації у Путіна.

"Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Ми дізнаємося", — сказав президент США.

Після цього Трамп заявив, що навіть у разі підтвердження таких повідомлень він не вважає російську допомогу вирішальним фактором. Як приклад він навів американську військову операцію у Венесуелі, де використовувалося російське озброєння.

"Це не мало великого впливу, бо ми повністю розгромили Іран. Послухайте, Росія дала Венесуелі багато техніки. Венесуела мала все російське обладнання. Як це спрацювало? Не дуже добре", — заявив Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ОП Кирило Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Іран готував балістичний удар по Україні. З'явилися нові подробиці та названа ціль Тегерану.



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Джерело: https://kyivindependent.com/trump-says-hell-ask-putin-about-russia-helping-iran-target-us-bases-in-middle-east/
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