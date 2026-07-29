Трамп висміяв російську зброю та пообіцяв поставити Путіну незручне запитання

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто поговорить з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо повідомлень про можливу допомогу Росії Ірану в ударах по американських військових об'єктах на Близькому Сході. Водночас американський лідер скептично оцінив ефективність російської військової техніки та висміяв її бойові можливості.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трампа попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського. Раніше український лідер повідомив, що Росія передавала Ірану супутникові знімки американських військових баз і об'єктів у країнах Перської затоки, які могли використовуватися під час атак.

Відповідаючи на запитання, Трамп зазначив, що спершу хоче з'ясувати достовірність цієї інформації у Путіна.

"Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Ми дізнаємося", — сказав президент США.

Після цього Трамп заявив, що навіть у разі підтвердження таких повідомлень він не вважає російську допомогу вирішальним фактором. Як приклад він навів американську військову операцію у Венесуелі, де використовувалося російське озброєння.

"Це не мало великого впливу, бо ми повністю розгромили Іран. Послухайте, Росія дала Венесуелі багато техніки. Венесуела мала все російське обладнання. Як це спрацювало? Не дуже добре", — заявив Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ОП Кирило Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Іран готував балістичний удар по Україні. З'явилися нові подробиці та названа ціль Тегерану.