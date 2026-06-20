Трамп выставил Европе многомиллиардный счет за Украину: о какой сумме идет речь

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике подход предыдущей американской администрации к поддержке Украины и заявил, что европейские государства должны были оплатить значительную часть вооружений, которые Вашингтон поставлял Киеву в годы президентства Джо Байдена.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты направили на военную помощь Украине около 350 миллиардов долларов.

По его мнению, администрация Байдена допустила серьезную ошибку, не потребовав от европейских партнеров финансового участия в этих поставках.

Дональд Трамп отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос в разговорах с лидерами европейских государств. Он выразил удивление тем, что союзники США не были обязаны компенсировать расходы на самолеты, вооружение и другую военную технику, передаваемую Украине.

По словам американского президента, подобная модель сотрудничества была бы более справедливой с учетом того, что европейские страны напрямую заинтересованы в вопросах безопасности на континенте.

Трамп традиционно подчеркивает, что Вашингтон несет чрезмерную финансовую нагрузку в рамках поддержки союзников.

В ходе выступления глава Белого дома также коснулся ситуации вокруг Ирана и перспектив дальнейших переговоров. Он выразил уверенность, что дипломатическое решение остается возможным и ситуация не потребует применения более жестких инструментов давления.

Одновременно Трамп предупредил о рисках для мирового энергетического рынка в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, любые угрозы судоходству способны мгновенно повлиять на поставки нефти и вызвать нервозность среди участников рынка.

Отдельно президент подчеркнул устойчивость американской экономики, заявив, что объем инвестиций, поступающих в США, достиг рекордных показателей. На этом фоне он вновь представил свою внешнеполитическую и экономическую стратегию как более эффективную по сравнению с курсом предыдущей администрации.

Заявления Трампа уже вызвали новую волну дискуссий о распределении финансовой ответственности между США и европейскими союзниками в вопросе поддержки Украины.

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