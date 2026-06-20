Трамп виставив Європі багатомільярдний рахунок за Україну: про яку суму йдеться

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував підхід попередньої американської адміністрації до підтримки України і заявив, що європейські держави повинні були сплатити значну частину озброєнь, які Вашингтон постачав Києву в роки президентства Джо Байдена.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс, глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати направили на військову допомогу Україні близько 350 мільярдів доларів.

На його думку, адміністрація Байдена припустилася серйозної помилки, не вимагаючи від європейських партнерів фінансової участі в цих постачаннях.

Дональд Трамп зазначив, що неодноразово порушував це питання у розмовах з лідерами європейських держав. Він висловив здивування тим, що союзники США не були зобов'язані компенсувати витрати на літаки, озброєння та іншу військову техніку, яка передається Україні.

За словами американського президента, подібна модель співпраці була б більш справедливою з огляду на те, що європейські країни безпосередньо зацікавлені у питаннях безпеки на континенті.

Трамп традиційно наголошує, що Вашингтон несе надмірне фінансове навантаження у рамках підтримки союзників.

Під час виступу глава Білого дому також торкнувся ситуації навколо Ірану та перспектив подальших переговорів. Він висловив упевненість, що дипломатичне рішення залишається можливим і ситуація не вимагатиме застосування жорсткіших інструментів тиску.

Водночас, Трамп попередив про ризики для світового енергетичного ринку у разі подальшої ескалації на Близькому Сході. За його словами, будь-які загрози судноплавству здатні миттєво вплинути на постачання нафти та викликати нервозність серед учасників ринку.

Окремо президент наголосив на стійкості американської економіки, заявивши, що обсяг інвестицій, що надходять до США, досяг рекордних показників. На цьому фоні він знову представив свою зовнішньополітичну та економічну стратегію як більш ефективну, порівняно з курсом попередньої адміністрації.

Заяви Трампа вже викликали нову хвилю дискусій щодо розподілу фінансової відповідальності між США та європейськими союзниками у питанні підтримки України.

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