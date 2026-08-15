Трамп выставил новый ультиматум союзникам НАТО: к чему теперь готовится Европа

Администрация президента США Дональда Трампа производит оценку европейских союзников по НАТО, причем одним из главных критериев может стать их готовность поддерживать политический курс Вашингтона. Соединенные Штаты уже направили странам Североатлантического союза специальную анкету, которая должна помочь определить уровень их лояльности.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В документе Вашингтон, в частности, интересуется, выражала ли страна публичную поддержку внешнеполитическим решениям США и какие ограничения она устанавливала для использования своих военных баз американскими силами.

Отдельный блок касается оборонных закупок. США хотят выяснить, направляют ли союзники средства на продукцию американских оборонных компаний, а также выступали ли они против нормативных актов, которые могут затруднять заключение контрактов с предприятиями из США.

Еще один критерий – готовность государств действовать в соответствии с подходом "сильно, четко, тихо", который ранее сформулировал глава Пентагона Пит Гегсет.

Проверка проходит на фоне масштабного пересмотра американского военного присутствия в Европе. Вашингтон должен определить, какое количество и какие войска целесообразно оставить на континенте. Завершить этот процесс планируется в декабре.

Европейские союзники уже готовятся к возможному сокращению американской поддержки – от численности военного контингента до объемов вооружения, которые США могут предоставить НАТО в случае масштабного конфликта.

Последние решения администрации Трампа показывают, что Вашингтон может увязывать военную политику с политическими приоритетами союзников. В частности, США объявили о планах вывести из Германии около 5000 военнослужащих и отказались от размещения там ракет Tomahawk. В то же время, Трамп пообещал усилить американское военное присутствие в Польше, связывая это с избранием президентом националиста Кароля Навроцкого.

Таким образом, новая анкета может стать не просто формальностью, а инструментом Вашингтона, чтобы определить, какие европейские страны будут оставаться ключевыми партнерами США в сфере обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – были плохие времена, но не настолько же: что произошло с рейтингом Трампа.



