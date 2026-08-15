Трамп виставив новий ультиматум союзникам НАТО: до чого тепер готується Європа

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить оцінку європейських союзників по НАТО, причому одним із головних критеріїв може стати їхня готовність підтримувати політичний курс Вашингтона. Сполучені Штати вже надіслали країнам Альянсу спеціальну анкету, яка має допомогти визначити рівень їхньої лояльності.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У документі Вашингтон, зокрема, цікавиться, чи висловлювала країна публічну підтримку зовнішньополітичним рішенням США та які обмеження вона встановлювала для використання своїх військових баз американськими силами.

Окремий блок стосується оборонних закупівель. США хочуть з’ясувати, чи спрямовують союзники кошти на продукцію американських оборонних компаній, а також чи виступали вони проти нормативних актів, які можуть ускладнювати укладення контрактів із підприємствами зі США.

Ще один критерій – готовність держав діяти відповідно до підходу "сильно, чітко, тихо", який раніше сформулював глава Пентагону Піт Гегсет.

Перевірка відбувається на тлі масштабного перегляду американської військової присутності в Європі. Вашингтон має визначити, яку кількість і які саме війська доцільно залишити на континенті. Завершити цей процес планують у грудні.

Європейські союзники вже готуються до можливого скорочення американської підтримки – від чисельності військового контингенту до обсягів озброєння, яке США можуть надати НАТО у разі масштабного конфлікту.

Останні рішення адміністрації Трампа показують, що Вашингтон може пов’язувати військову політику з політичними пріоритетами союзників. Зокрема, США оголосили про плани вивести з Німеччини близько 5000 військовослужбовців і відмовилися від розміщення там ракет Tomahawk. Водночас Трамп пообіцяв посилити американську військову присутність у Польщі, пов’язуючи це з обранням президентом націоналіста Кароля Навроцького.

Таким чином, нова анкета може стати не просто формальністю, а інструментом для Вашингтона, щоб визначити, які європейські країни залишатимуться ключовими партнерами США у сфері оборони.

Також видання "Коментарі" повідомляло – були погані часи, але ж не настільки: що відбулося з рейтингом Трампа.



