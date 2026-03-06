Трамп выставил жесткий ультиматум Ирану: война сразу прекратится

Президент США Дональд Трамп прямо намекнул, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера". Об этом американский лидер заявил в комментарии для NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", — акцентировал Дональд Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть уже такие.

"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", — заявил Трамп.

При этом он отказался назвать кого-либо по имени. При этом он добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.

"Да, мы за ними наблюдаем", — сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил, что он не знает, но в какой-то момент ему позвонят и спросят, кого бы он хотел видеть на этому посту.

Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.

"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", — подчеркнул Трамп, добавив, что темп и интенсивность ударов сохраняется.

