logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп выставил жесткий ультиматум Ирану: война сразу прекратится
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп выставил жесткий ультиматум Ирану: война сразу прекратится

Дональд Трамп подтвердил, что США хотят полной смены руководства в Иране, уже есть кандидаты

6 марта 2026, 07:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прямо намекнул, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера". Об этом американский лидер заявил в комментарии для NBC News.

Трамп выставил жесткий ультиматум Ирану: война сразу прекратится

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", — акцентировал Дональд Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть уже такие.

"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", — заявил Трамп.

При этом он отказался назвать кого-либо по имени. При этом он добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.

"Да, мы за ними наблюдаем", — сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил, что он не знает, но в какой-то момент ему позвонят и спросят, кого бы он хотел видеть на этому посту.

Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.

"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", — подчеркнул Трамп, добавив, что темп и интенсивность ударов сохраняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил призыв к мирному урегулированию конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке после того, как США утопили иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/wants-iran-leadership-structure-gone-preference-good-leader-rcna262039
Теги:

Новости

Все новости