Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине

Между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть и, похоже, они никак не могут договориться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим".

"Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", – отметил американский лидер.

Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", – отметил президент США.

Подытоживая, Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать "очень конструктивно".

