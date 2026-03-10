logo

Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине

Трамп назвал "очень хорошим" разговор с Путиным

10 марта 2026, 06:59
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть и, похоже, они никак не могут договориться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля.

Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим".

"Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", – отметил американский лидер.

Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", – отметил президент США.

Подытоживая, Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать "очень конструктивно".

Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор РФ Владимир Путин провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О факте прямого контакта сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, отметив продолжительность и тональность переговоров.

По словам представителя Кремля, лидеры двух государств не общались в таком формате с конца прошлого года. В этот раз разговор занял около 60 минут и охватил наиболее острые вопросы мировой повестки дня.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране.




