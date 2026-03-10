Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть и, похоже, они никак не могут договориться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим".
Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.
Подытоживая, Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать "очень конструктивно".
Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор РФ Владимир Путин провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О факте прямого контакта сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, отметив продолжительность и тональность переговоров.
По словам представителя Кремля, лидеры двух государств не общались в таком формате с конца прошлого года. В этот раз разговор занял около 60 минут и охватил наиболее острые вопросы мировой повестки дня.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране.