Трамп виставив жорсткий ультиматум: якій країні пропонує здатися

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву про майбутнє Куби, фактично поставивши острівній державі жорсткий ультиматум. За словами американського лідера, Гавана має лише два сценарії: погодитися на "дружнє поглинання" Сполученими Штатами або зіткнутися з тим самим результатом, але вже без дипломатії. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання про переговори, які з кубинською владою веде держсекретар Марко Рубіо.

Глава Білого дому підкреслив, що повністю довіряє своєму дипломату і назвав його одним із найкращих держсекретарів в історії США. За словами президента, Рубіо добре розуміє ситуацію, в тому числі завдяки знанню іспанської мови, яка є основною на Кубі.

Проте ключовим моментом розмови стали плани Вашингтона щодо Куби. Трамп прямо заявив, що режим президента Мігеля Діас-Канеля повинен або погодитись на умови США, або зіткнутися з неминучим тиском.

"Це може бути дружнє поглинання. А може, ні. Це не має великого значення", – сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, Куба перебуває у глибокій економічній та гуманітарній кризі. За його словами, країна "немає енергії і не має грошей", а ситуація погіршилася після того, як США розірвали економічні зв'язки острова з Венесуелою.

Президент також наголосив, що особливу увагу приділяє позиції кубино-американської спільноти у США, багато представників якої підтримали її на виборах.

Заяви Трампа пролунали на тлі його ширшої зовнішньополітичної риторики. Після нещодавньої операції США у Венесуелі він неодноразово говорив про необхідність посилення американського впливу в регіоні і навіть згадував про можливість контролю над низкою територій, включаючи Кубу, Гренландію, Мексику та Колумбію.

Таким чином, риторика Білого дому щодо Гавани стає дедалі жорсткішою, а дипломатичні переговори можуть виявитися лише частиною масштабнішої стратегії Вашингтона.

