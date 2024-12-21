Трамп выставит союзникам жесткое требование: как оно касается будущего НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на двух информированных собеседников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Дональд Трамп якобы хочет требовать от остальных членов НАТО тратить на оборону 5% их ВВП, что означало бы увеличение нынешнего целевого показателя более чем вдвое.

В настоящее время цели в 2% ВВП достигли 23 из 32 членов Альянса, однако даже лидеры по расходам на оборону, например, Польша, тратят менее 5%.

Один из собеседников говорит, что, насколько известно, сначала Дональд Трамп все же будет говорить о минимальном пороге в размере 3,5% ВВП, и хочет связать условие высоких расходов на оборону с более выгодными условиями торговли с США.

"Уже понятно, что мы будем говорить о 3% или больше на саммите НАТО в Гааге", – прокомментировал эти слухи другой европейский чиновник, проинформированный об идеях будущего президента США.

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