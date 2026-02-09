logo

Трамп взбесился, увидев, что произошло на Супербоуле (ВИДЕО)
Трамп взбесился, увидев, что произошло на Супербоуле (ВИДЕО)

Дональд Трамп резко отреагировал на шоу в перерыве Супербоула из Bad Bunny.

9 февраля 2026, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Трамп взбесился, увидев, что произошло на Супербоуле (ВИДЕО)

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступление в перерыве Супербоула в этом году неожиданно стало политическим раздражителем для президента США Дональда Трампа, публично возмутившегося на хедлайнер-шоу с участием пуэрториканского артиста Bad Bunny. Все из-за того, что певец известен критикой американской иммиграционной политики, которую активно отстаивает Трамп.

Bad Bunny, поющий преимущественно на испанском языке, построил свое выступление в перерыве на Супербоуле вокруг тем латиноамериканской идентичности и солидарности. В шоу эстетика номера апеллировала к культуре Латинской Америки, а артист в какой-то момент назвал все страны Америки. Реакция президента США на выступление была быстрой.

В сообщении в соцсети Truth Social Трамп традиционно использовал прописные буквы и жесткие формулировки, назвав шоу "одним из худших в истории".

"Шоу в перерыве Супербоула совершенно ужасное, одно из самых худших в истории! Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наших стандартов успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят по всей территории Соединенных Штатов и во всем мире", — написал Трамп.

Свое длинное сообщение с критикой выступления Bad Bunny Трамп продолжил обвинениями медиа в том, что они одобрительно оценили выступление, не понимая "реального мира". Американские СМИ обратили внимание и на то, что сам Трамп не присутствовал на матче. Предполагается, что это могло быть связано именно с выбором артиста для шоу в перерыве, хотя официального подтверждения этому нет.

Супербоул – финальная игра сезона в профессиональном американском футболе. Супербол является своеобразным феноменом американской культуры. Его аудитория в мире превышает миллиард зрителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подобно отреагировал на политические шутки и намеки на его связи с Эпштейном во время церемонии "Грэмми".

Также "Комментарии" писали, что остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа.



