Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі (ВІДЕО)

Виступ у перерві Супербоулу цього року несподівано став політичним подразником для президента США Дональда Трампа, який публічно обурився на хедлайнер-шоу за участі пуерториканського артиста Bad Bunny. Усе через те, що співак відомий критикою американської імміграційної політики, яку активно відстоює Трамп.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Bad Bunny, який співає переважно іспанською мовою, побудував свій виступ у перерві на Супербоулі навколо тем латиноамериканської ідентичності та солідарності. У шоу естетика номера апелювала до культури Латинської Америки, а артист в певний момент назвав усі країни Америки. Реакція президента США на виступ була швидкою.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп традиційно використав великі літери та жорсткі формулювання, назвавши шоу "одним із найгірших в історії".

"Шоу в перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших в історії! Воно не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наших стандартів успіху, креативності чи досконалості. Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться по всій території Сполучених Штатів та в усьому світі", — написав Трамп.

Свій довгий допис з критикою виступу Bad Bunny Трамп продовжив звинуваченнями медіа у тому, що вони схвально оцінюють виступ, не розуміючи "реального світу". Американські ЗМІ звернули увагу й на те, що сам Трамп не був присутній на матчі. Припускають, що це могло бути пов’язано саме з вибором артиста для шоу в перерві, хоча офіційного підтвердження цьому немає.

Супербоул — фінальна гра сезону в професійному американському футболі. Супербол є своєрідним феноменом американської культури. Його аудиторія у світі перевищує мільярд глядачів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп подібно відреагував на політичні жарти та натяки на його зв’язки з Епштейном під час церемонії "Греммі".

Також "Коментарі" писали, що острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа.