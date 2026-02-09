logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі (ВІДЕО)

Дональд Трамп різко відреагував на шоу в перерві Супербоулу з Bad Bunny.

9 лютого 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Виступ у перерві Супербоулу цього року несподівано став політичним подразником для президента США Дональда Трампа, який публічно обурився на хедлайнер-шоу за участі пуерториканського артиста Bad Bunny. Усе через те, що співак відомий критикою американської імміграційної політики, яку активно відстоює Трамп.

Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі (ВІДЕО)

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Bad Bunny, який співає переважно іспанською мовою, побудував свій виступ у перерві на Супербоулі навколо тем латиноамериканської ідентичності та солідарності. У шоу естетика номера апелювала до культури Латинської Америки, а артист в певний момент назвав усі країни Америки. Реакція президента США на виступ була швидкою.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп традиційно використав великі літери та жорсткі формулювання, назвавши шоу "одним із найгірших в історії".

"Шоу в перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших в історії! Воно не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наших стандартів успіху, креативності чи досконалості. Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться по всій території Сполучених Штатів та в усьому світі", — написав Трамп.

Свій довгий допис з критикою виступу Bad Bunny Трамп продовжив звинуваченнями медіа у тому, що вони схвально оцінюють виступ, не розуміючи "реального світу". Американські ЗМІ звернули увагу й на те, що сам Трамп не був присутній на матчі. Припускають, що це могло бути пов’язано саме з вибором артиста для шоу в перерві, хоча офіційного підтвердження цьому немає.

Супербоул — фінальна гра сезону в професійному американському футболі. Супербол є своєрідним феноменом американської культури. Його аудиторія у світі перевищує мільярд глядачів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп подібно відреагував на політичні жарти та натяки на його зв’язки з Епштейном під час церемонії "Греммі".

Також "Коментарі" писали, що острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини