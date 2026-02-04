Уряд у вигнанні архіпелагу Чагос виступив із несподіваною пропозицією перейменувати один з островів на честь президента США Дональда Трампа. Таким чином представники чагосців намагаються привернути увагу Вашингтона та зірвати угоду між Великою Британією і Маврикієм про передачу архіпелагу під суверенітет африканської держави.

Архіпелаг Чагос. Фото з відкритих джерел

Архіпелаг Чагос розташований в Індійському океані та вважається стратегічно важливою територією, зокрема там розташована британсько-американська військово-морська база на острові Дієго-Гарсія.

У 2025 році Лондон погодився передати контроль над архіпелагом Маврикію, водночас орендуючи базу на 99 років. Проти цього рішення виступають як вигнані мешканці Чагосу, так і Дональд Трамп, який стверджує, що таке рішення буде означати показати слабкість перед Китаєм та РФ.

Чогоські острови

Представники уряду у вигнанні заявили, що готові назвати острів Ігл "Островом Трампа", якщо президент США заблокує нову угоду. Цю обіцянку делегація чагосців озвучила під час переговорів з американськими чиновниками у Вашингтоні. За їхніми словами, остаточне рішення може залежати від того, чи погодиться Трамп оновити Чагоський договір між США та Великою Британією 1966 року.

"Якби президент зупинив цю жахливу угоду, ми б назвали один з островів Ігл в архіпелазі Чагос на його честь "Островом Трампа"", — заявив перший міністр уряду у вигнанні Міслі Мандарин.

Чагосці були насильно виселені з архіпелагу у 1960-х роках під час створення військової бази. Багато з них досі вимагають права повернення та виступають проти передачі островів Маврикію, наполягаючи на збереженні британської юрисдикції.

Архіпелаг Чагос складається з семи атолів і понад 60 тропічних островів.

