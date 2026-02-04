logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа

Вигнанці архіпелагу Чагос пропонують назвати острів на честь Дональда Трампа, протестуючи проти передачі території Маврикію.

4 лютого 2026, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Уряд у вигнанні архіпелагу Чагос виступив із несподіваною пропозицією перейменувати один з островів на честь президента США Дональда Трампа. Таким чином представники чагосців намагаються привернути увагу Вашингтона та зірвати угоду між Великою Британією і Маврикієм про передачу архіпелагу під суверенітет африканської держави.

Острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа

Архіпелаг Чагос. Фото з відкритих джерел

Архіпелаг Чагос розташований в Індійському океані та вважається стратегічно важливою територією, зокрема там розташована британсько-американська військово-морська база на острові Дієго-Гарсія.

У 2025 році Лондон погодився передати контроль над архіпелагом Маврикію, водночас орендуючи базу на 99 років. Проти цього рішення виступають як вигнані мешканці Чагосу, так і Дональд Трамп, який стверджує, що таке рішення буде означати показати слабкість перед Китаєм та РФ.

Острів в Індійському океані хочуть перейменувати на честь Трампа - фото 2

Чогоські острови

Представники уряду у вигнанні заявили, що готові назвати острів Ігл "Островом Трампа", якщо президент США заблокує нову угоду. Цю обіцянку делегація чагосців озвучила під час переговорів з американськими чиновниками у Вашингтоні. За їхніми словами, остаточне рішення може залежати від того, чи погодиться Трамп оновити Чагоський договір між США та Великою Британією 1966 року.

"Якби президент зупинив цю жахливу угоду, ми б назвали один з островів Ігл в архіпелазі Чагос на його честь "Островом Трампа"", — заявив перший міністр уряду у вигнанні Міслі Мандарин.

Чагосці були насильно виселені з архіпелагу у 1960-х роках під час створення військової бази. Багато з них досі вимагають права повернення та виступають проти передачі островів Маврикію, наполягаючи на збереженні британської юрисдикції.

Архіпелаг Чагос складається з семи атолів і понад 60 тропічних островів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США перейменували дорогу на честь Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Трампу хочуть заборонити в США все називати на свою честь.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2026/01/30/trump-chagos-island-renamed-starmer-deal/
Теги:

Новини

Всі новини