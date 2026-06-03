Трамп заговорил о встрече с аятоллой: неожиданное заявление на фоне ядерных переговоров

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление относительно будущих отношений с Ираном, допустив возможность личной встречи с верховным лидером исламской республики. По словам главы Белого дома, такой сценарий вполне реален, несмотря на многолетнее противостояние между Вашингтоном и Тегераном.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В интервью американским журналистам Трамп отметил, что духовный лидер Ирана принимает непосредственное участие в обсуждении вопросов, связанных с ядерной программой страны. Более того, американский президент выразил уверенность, что Тегеран якобы уже согласился отказаться от разработки ядерного оружия.

Говоря о возможной встрече, Трамп подчеркнул, что ранее никогда не общался с аятоллой лично, однако не исключил такого контакта в будущем. По его словам, влияние духовного лидера на принятие решений внутри Ирана остается чрезвычайно высоким, а его авторитет в стране не вызывает сомнений.

"Я никогда не имел чести встречаться с аятоллой. Но хотел бы это сделать. Думаю, когда-нибудь такая встреча состоится", — заявил президент США.

При этом Трамп сделал еще одно примечательное замечание, отметив, что у иранского лидера сейчас "дела идут не очень хорошо". Каких именно обстоятельств касалось это высказывание, американский лидер уточнять не стал.

Несмотря на многочисленные кризисы в отношениях между двумя государствами, Трамп заявил, что считает нынешние контакты между сторонами достаточно конструктивными. По его словам, США и Иран демонстрируют способность находить точки соприкосновения по наиболее чувствительным вопросам международной безопасности.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров вокруг иранской ядерной программы, которые остаются одним из ключевых факторов стабильности на Ближнем Востоке. Эксперты уже называют слова Трампа сигналом возможного дипломатического разворота, который еще недавно казался практически невозможным.

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