Трамп заговорив про зустріч із аятолою: несподівана заява на тлі ядерних переговорів

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо майбутніх відносин з Іраном, допустивши можливість особистої зустрічі із верховним лідером ісламської республіки. За словами глави Білого дому, такий сценарій цілком реальний, незважаючи на багаторічне протистояння між Вашингтоном та Тегераном.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю американським журналістам Трамп зазначив, що духовний лідер Ірану бере безпосередню участь в обговоренні питань, пов'язаних із ядерною програмою країни. Більше того, американський президент висловив упевненість, що Тегеран нібито вже погодився відмовитись від розробки ядерної зброї.

Говорячи про можливу зустріч, Трамп наголосив, що раніше ніколи не спілкувався з аятолою особисто, проте не виключив такого контакту у майбутньому. За його словами, вплив духовного лідера на ухвалення рішень усередині Ірану залишається надзвичайно високим, а його авторитет у країні не викликає сумнівів.

"Я ніколи не мав честі зустрічатися з аятолою. Але хотів би це зробити. Думаю, колись така зустріч відбудеться", — заявив президент США.

При цьому Трамп зробив ще одне примітне зауваження, наголосивши, що в іранського лідера зараз "справи йдуть не дуже добре". Яких саме обставин стосувався цей вислів, американський лідер уточнювати не став.

Незважаючи на численні кризи у відносинах між двома державами, Трамп заявив, що вважає нинішні контакти між сторонами досить конструктивними. За його словами, США та Іран демонструють здатність знаходити точки дотику з найбільш чутливих питань міжнародної безпеки.

Заява прозвучала на тлі переговорів навколо іранської ядерної програми, які продовжуються, які залишаються одним з ключових факторів стабільності на Близькому Сході. Експерти вже називають слова Трампа сигналом можливого дипломатичного розвороту, який ще недавно видавався практично неможливим.

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