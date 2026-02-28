logo

Главная Новости Мир США Трамп заговоры об отмене санкций против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заговоры об отмене санкций против России

Дональд Трамп связал возможное смягчение ограничений с достижением мирного соглашения по Украине

28 февраля 2026, 04:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп заявил, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной санкции, введенные против Москвы, могут быть ослаблены или полностью отменены.

Трамп заговоры об отмене санкций против России

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Американский президент отметил, что США рассматривают возможность снятия санкций с России в случае урегулирования войны против Украины.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", – заявил Трамп, говоря о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Также он добавил, что надеется достичь завершения российско-украинской войны как можно быстрее.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения в Конгресс заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, война, которой никогда бы не произошло, будь я президентом", — отметил американский лидер.

Также "Комментарии" писали о том, что с пецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним был "откровенным" по войне России против Украины. По словам Виткоффа, несмотря на критику в его сторону, он считает необходимыми встречи с главой РФ для оценки позиций Кремля и поиска возможностей окончить войну.

Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал, что неоднократно критиковался за контакты с Путиным. Однако считает встречи с российским диктатором необходимым.

"Он (Путин) всегда был со мной откровенным. Когда я это говорю, на меня нападают. Но это правда. Он четко очертил свои "красные линии". Меня критиковали за то, что я восемь раз встречался с ним", — сказал Виткофф.



