Президент США Дональд Трамп заявил, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной санкции, введенные против Москвы, могут быть ослаблены или полностью отменены.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Американский президент отметил, что США рассматривают возможность снятия санкций с России в случае урегулирования войны против Украины.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", – заявил Трамп, говоря о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Также он добавил, что надеется достичь завершения российско-украинской войны как можно быстрее.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения в Конгресс заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, война, которой никогда бы не произошло, будь я президентом", — отметил американский лидер.

Также "Комментарии" писали о том, что с пецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним был "откровенным" по войне России против Украины. По словам Виткоффа, несмотря на критику в его сторону, он считает необходимыми встречи с главой РФ для оценки позиций Кремля и поиска возможностей окончить войну.

Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал, что неоднократно критиковался за контакты с Путиным. Однако считает встречи с российским диктатором необходимым.



"Он (Путин) всегда был со мной откровенным. Когда я это говорю, на меня нападают. Но это правда. Он четко очертил свои "красные линии". Меня критиковали за то, что я восемь раз встречался с ним", — сказал Виткофф.