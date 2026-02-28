Трамп заговори про скасування санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що після можливого підписання мирної угоди між Росією та Україною санкції, запроваджені проти Москви, можуть бути послаблені або повністю скасовані.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Американський президент зазначив, що США розглядають можливість зняття санкцій із Росії у разі врегулювання війни проти України.

"Я б дуже хотів забезпечити пом’якшення санкцій", – заявив Трамп, говорячи про перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці між Вашингтоном і Москвою. Також він додав, що сподівається досягти завершення російсько-української війни "якнайшвидше".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу заявив, що США "вперто працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", — зазначив американський лідер.

Також "Коментарі" писали про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з ним був "відвертим" щодо війни Росії проти України. За словами Віткоффа, попри критику в його бік, він вважає необхідними зустрічі з очільником РФ для оцінки позицій Кремля та пошуку можливостей закінчити війну.

Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News розповів, що неодноразово піддавався критиці за контакти з Путіним. Однак вважає зустрічі з російським диктатором необхідними.



"Він (Путін) завжди був зі мною відвертим. Коли я це кажу, на мене нападають. Але це правда. Він чітко окреслив свої "червоні лінії". Мене критикували за те, що я вісім разів зустрічався з ним", — сказав Віткофф.