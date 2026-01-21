Трамп заинтриговал заявлением: какое секретное оружие есть в США

Соединенные Штаты владеют определенным секретным вооружением, о котором неизвестно остальному миру, и его стоит все еще держать в тайне. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"У нас есть оружие, о котором никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но мы имеем удивительные вооружения", — заявил президент США Дональд Трамп.

Подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия он не привел, но вопрос журналиста, после которого Трамп похвастался секретным оружием, касался операции США в Венесуэле. Поэтому не исключено, что оно уже применялось во время похищения Николаса Мадуро.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп назвал причину, почему он до сих пор не смог добиться завершения войны в Украине. Глава Белого дома во время пресс-конференции отметил, что когда в Киеве готовы к прекращению войны, то в Москве, наоборот, нет.

Во время выступления Трамп снова напомнил, что смог завершить 8 войн в мире, тогда как ни один другой президент не урегулировал даже одну. Он подчеркнул, что делает это не ради того, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп может остаться главой "Совета мира" даже после своего президентского срока. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

"Президент... Трамп все еще может возглавить предложенный им "Совет мира" после ухода из Белого дома. (Он будет главой – ред.) до тех пор, пока он не подаст в отставку", — сказал неназванный американский чиновник.



