Трамп заинтриговал заявлением: какое секретное оружие есть в США

Кравцев Сергей
Соединенные Штаты владеют определенным секретным вооружением, о котором неизвестно остальному миру, и его стоит все еще держать в тайне. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия он не привел, но вопрос журналиста, после которого Трамп похвастался секретным оружием, касался операции США в Венесуэле. Поэтому не исключено, что оно уже применялось во время похищения Николаса Мадуро.
Во время выступления Трамп снова напомнил, что смог завершить 8 войн в мире, тогда как ни один другой президент не урегулировал даже одну. Он подчеркнул, что делает это не ради того, чтобы получить Нобелевскую премию мира.
