Трамп заінтригував заявою: яка секретна зброя є у США

Кравцев Сергей
Сполучені Штати володіють певним секретним озброєнням, про яке невідомо решті світу, і його варто все ще тримати в таємниці. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Подробиць про характер і можливості згаданої зброї він не навів, але питання журналіста, після якого Трамп похвалився секретною зброєю, стосувалося операції США у Венесуелі. Тому не виключено, що воно вже застосовувалося під час викрадення Ніколаса Мадуро.
Під час виступу Трамп знову нагадав, що зміг завершити 8 воєн у світі, тоді як жоден інший президент не врегулював навіть жодної. Він наголосив, що робить це не заради того, щоб отримати Нобелівську премію миру.
