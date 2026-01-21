Трамп заінтригував заявою: яка секретна зброя є у США

Сполучені Штати володіють певним секретним озброєнням, про яке невідомо решті світу, і його варто все ще тримати в таємниці. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"У нас є зброя, про яку ніхто не знає. Мабуть, було б добре нікому про це не розповідати, але ми маємо дивовижні озброєння", — заявив президент США Дональд Трамп.

Подробиць про характер і можливості згаданої зброї він не навів, але питання журналіста, після якого Трамп похвалився секретною зброєю, стосувалося операції США у Венесуелі. Тому не виключено, що воно вже застосовувалося під час викрадення Ніколаса Мадуро.

