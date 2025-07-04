Трамп заподозрил, что Путина уже нет в Кремле: что заявил

Президент США Дональд Трамп, во время общения с представителями масс-медиа заявил, что он очень разочарован после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну против Украины. Поэтому в пятницу, 4 июля, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с президентом Зеленским", — сказал американский лидер.

Отметим, в ходе этого же разговора Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине. При этом Киев должен трезво оценивать собственные силы, учитывая то, какие запасы он имеет на сегодняшний день. В то же время украинцы должны учитывать собственные запасы. Такое заявление сделал президент США во время общения с журналистами.

Рассуждая о том, были ли поставлены на паузу поставки вооружения Украине, Трамп ответил, что на самом деле это неправда. Поставки никто не прекращал.

"Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, пытаемся помочь, но не прекращали поставки", – высказался президент США.

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