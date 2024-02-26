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Трамп заявил, что его победа на выборах в США станет Судным днем

Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил Судным днем, если победит на выборах в США.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью, в которой заявил, что его победа на президентских выборах станет "днем освобождения" для его сторонников. А вот для врагов бывший президент США пригрозил "Судным днем".

Трамп заявил, что его победа на выборах в США станет Судным днем

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время выступления на Conservative Political Action Conference, Дональд Трамп рассказал, что произойдет в случае его победы на президентских выборах в США.

"Для трудолюбивых американцев 5 ноября станет нашим новым днем освобождения", — заявил Дональд Трамп в своей 90-минутной речи.

Далее бывший президент США пригрозил "окончательной и абсолютной местью" действующему руководству во главе с президентом Джо Байденом.

"Но для лжецов, мошенников, цензоров и самозванцев, захвативших наше правительство, это будет их Судный день", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп резко отреагировал на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена. Российский президент заявил, что для Москвы лучше победил бы Байден, ведь он более предсказуемый и опытный политик. Однако Трамп обвинил Байдена, заявив, что тот виноват в глобальных кризисах в мире, а когда он был президентом, то хорошо ладил с Путиным. Кроме того, Трамп указал, что он диссидент, а команда Байдена преследует и устраивает суды над ним.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Дмитрии Кулебе, который ответил, поступила ли реакция от команды Дональда Трампа относительно предложения Владимира Зеленского совершить визит в Украину. Украинский министр отметил, что Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2024/02/24/donald-trump-us-election-2024-joe-biden-republicans-cpac/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:07

От і чудово! Нарешті розпалювачі війни - демократи, підуть у минуле разом з своїми корумпованими кошерними посіпаками.


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