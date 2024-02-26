Трамп заявил, что его победа на выборах в США станет Судным днем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью, в которой заявил, что его победа на президентских выборах станет "днем освобождения" для его сторонников. А вот для врагов бывший президент США пригрозил "Судным днем".



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время выступления на Conservative Political Action Conference, Дональд Трамп рассказал, что произойдет в случае его победы на президентских выборах в США.

"Для трудолюбивых американцев 5 ноября станет нашим новым днем освобождения", — заявил Дональд Трамп в своей 90-минутной речи.

Далее бывший президент США пригрозил "окончательной и абсолютной местью" действующему руководству во главе с президентом Джо Байденом.

"Но для лжецов, мошенников, цензоров и самозванцев, захвативших наше правительство, это будет их Судный день", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп резко отреагировал на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена. Российский президент заявил, что для Москвы лучше победил бы Байден, ведь он более предсказуемый и опытный политик. Однако Трамп обвинил Байдена, заявив, что тот виноват в глобальных кризисах в мире, а когда он был президентом, то хорошо ладил с Путиным. Кроме того, Трамп указал, что он диссидент, а команда Байдена преследует и устраивает суды над ним.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Дмитрии Кулебе, который ответил, поступила ли реакция от команды Дональда Трампа относительно предложения Владимира Зеленского совершить визит в Украину. Украинский министр отметил, что Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину.