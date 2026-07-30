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Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский закончил войну в Украине

Трамп заявил, что ладит с Путиным и Зеленским, и призвал украинского президента закончить войну

30 июля 2026, 08:35
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский положил конец войне. Несмотря на это, американский лидер подчеркнул, что поддерживает рабочие отношения как с Киевом, так и с Москвой, и в очередной раз призвал стороны прекратить боевые действия.

Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский закончил войну в Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в ходе общения с журналистами прокомментировал переговоры с Зеленским и заявил, что украинский президент "занимается своим делом".

"Было хорошо. Послушайте, знаете, он занимается своим делом. Я бы хотел, чтобы он положил конец войне. Это очень просто", — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что поддерживает контакты как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я ладю с президентом Путиным. Я ладю с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу покончить с войной. Добиться, чтобы война закончилась", — добавил Трамп.

По словам главы Белого дома, война продолжает уносить тысячи жизней. Он утверждает, что только за прошлый месяц в результате боевых действий погибли около 25 тысяч человек.

Заявление Трампа прозвучало после переговоров президентов Украины и США в Белом доме, которые прошли в закрытом формате без участия прессы 28 июля. После встречи Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили вопросы получения лицензий на производство перехватчиков систем Patriot, а также другие инициативы, связанные с оборонным сотрудничеством. По информации американских медиа, особое внимание во время переговоров уделили дипломатическим усилиям по завершению войны и возможному визиту специальных представителей Дональда Трампа в Киев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о важном прорыве после встречи с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский привез Трампу козыри: в Кремле напуганы новым поворотом США.



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Источник: https://x.com/WhiteHouse/status/2082542754828046481
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