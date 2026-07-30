Трамп заявив, що хоче, аби Зеленський закінчив війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби президент України Володимир Зеленський поклав край війні. Попри це американський лідер наголосив, що підтримує робочі відносини як з Києвом, так і з Москвою, та вкотре закликав сторони припинити бойові дії.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами прокоментував переговори з Зеленським та заявив, що український президент "займається своєю справою".

"Було добре. Послухайте, знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні. Це дуже просто", — сказав президент США.

Трамп також наголосив, що підтримує контакти як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні. Домогтися, щоб війна закінчилася", — додав Трамп.

За словами глави Білого дому, війна продовжує забирати тисячі життів. Він стверджує, що лише за минулий місяць унаслідок бойових дій загинули близько 25 тисяч людей.

Заява Трампа пролунала після переговорів президентів України та США у Білому домі, які відбулися в закритому форматі без участі преси 28 липня. Після зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили питання отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ініціативи, пов'язані з оборонною співпрацею. За інформацією американських медіа, окрему увагу під час переговорів приділили дипломатичним зусиллям щодо завершення війни та можливому візиту спеціальних представників Дональда Трампа до Києва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про важливий прорив після зустрічі з Трампом.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський привіз Трампу козирі: у Кремлі налякані новим поворотом США.