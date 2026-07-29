Зеленський привіз Трампу козирі: у Кремлі налякані новим поворотом США

Президент України Володимир Зеленський дедалі більше зміцнює свої позиції у відносинах із президентом США Дональдом Трампом. Якщо ще півтора року тому зустріч українського лідера в Овальному кабінеті завершилася гучним дипломатичним скандалом, то тепер, за оцінкою німецького видання BILD, Київ дедалі частіше сприймають у Вашингтоні як стратегічного партнера.

Зеленський та Трамп. Фото: Офіс президента

Як зазначає видання, під час останнього візиту до США 28 липня Зеленський провів переговори з Трампом, зустрівся з сенаторами та взяв участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, який був одним з найпослідовніших прихильників України. Крім того, смерть Грема активувала законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії та її партнерів, чого бояться у Кремлі.

На думку журналістів, на зміну ставлення американського президента вплинули останні успіхи України на фронті, зокрема удари далекобійними безпілотниками по військових об'єктах у глибині російської території. За даними BILD, Трамп також високо оцінив розвиток українських оборонних технологій.

"Україна хоче скористатися вражаючим поворотом Трампа. Зеленський привіз із собою розвідувальні досьє, які доводять, що Росія допомагає Ірану атакувати американські країни. Зовсім нещодавно троє американських солдатів загинули внаслідок іранської атаки в Йорданії", — йдеться у статті.

Видання також звертає увагу, що Київ знову порушив питання отримання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, сторони обговорили можливий візит до України американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, який може стати кроком до нового етапу переговорів щодо завершення війни.

Американський політолог Скотт Ерб вважає, що партнерство між Росією та Іраном дедалі більше турбує адміністрацію Трампа. У цей день Нетаньягу також був присутній у Вашингтоні, однак став радше другорядним персонажем. Як пише BILD, фотографія з Овального кабінету красномовно говорила про все: Нетаньягу, Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виглядали помітно напруженими. Видання вказує, що Нетаньягу намагався підштовхнути Трампа до нової ескалації війни на Близькому Сході. Водночас Зеленський пропонує американському президенту привабливу можливість успіху в Україні на тлі тривалої війні в Ірані.

"З іткнувшись зі зростаючим внутрішнім тиском, Трамп більше зацікавлений у припиненні війни. І тут у Зеленського також є козирі у рукаві: він пропонує Трампу шанс на дипломатичний успіх у війні в Україні – бажану альтернативу іранському воєнному трясовині", — підсумовує видання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ОП Кирило Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Трамп висміяв російську зброю та пообіцяв поставити Путіну незручне запитання.