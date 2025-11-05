logo

Трамп заявил, что Путин просил его помочь закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил, что Путин просил его помочь закончить войну в Украине

Дональд Трамп рассказал, что Путин якобы обратился к нему с просьбой о помощи завершить войну в Украине.

5 ноября 2025, 22:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой о помощи завершить войну в Украине. Об этом Трамп сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.

Трамп заявил, что Путин просил его помочь закончить войну в Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления заявил, что у него около двух недель назад состоялся разговор с Владимиром Путиным. Во время него глава Кремля якобы признал, что Россия безуспешно пытается урегулировать конфликт уже десять лет и попросил помощи у американского лидера ждя окончании войны.

"Я разговаривал с ним (Путиным) две недели назад, и он сказал, что мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны это урегулировать", — заявил Трамп со сцены.

Американский лидер добавил, что ему удалось "урегулировать некоторые из этих вопросов за час", однако не уточнил, какие именно вопросы он имел в виду.

Во время выступления Трамп также подверг резкой критике Организацию Объединенных Наций. По его мнению, ООН не предприняла никаких реальных шагов для посредничества в войне России против Украины, а также урегулирования других международных конфликтов, которые, по словам Трампа, он завершил.

Напомним, что последний публично известный разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября, за день до встречи президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев посмеялся над Трампом и пригрозил ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что посланец Путина прогнозирует окончание войны в Украине в течение года.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4055574-tramp-zaaviv-so-putin-prosiv-jogo-vreguluvati-vijnu-v-ukraini.html
