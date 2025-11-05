logo_ukra

BTC/USD

103670

ETH/USD

3393.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведєв поглузував з Трампа та пригрозив ядерною зброєю
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв поглузував з Трампа та пригрозив ядерною зброєю

Дмитро Медведєв висміяв заяви Дональда Трампа про відновлення ядерних тестів

5 листопада 2025, 18:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань. Колишній російський президент не лише висміяв американського лідера, а й натякнув на готовність Росії провести власні тести ядерної зброї.

Медведєв поглузував з Трампа та пригрозив ядерною зброєю

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв на своїй англомовній сторінці в соцмережі X поглузував зі слів Трампа, а також вказав на можливість Росія скористатися ядерною зброєю для випробувань. 

"Ніхто не знає, що мав на увазі Трамп під "ядерними випробуваннями" (ймовірно, він сам не знає). Але ж він президент Сполучених Штатів. І наслідки таких слів неминучі: Росія буде змушена самостійно оцінити доцільність проведення повноцінних ядерних випробувань", — написав Медведєв.

Ці заяви пролунали після того, як Трамп у кінці жовтня заявив про намір розпочати нові ядерні випробування, пояснивши це тим, що "інші країни вже проводять свої". Якщо обіцянка буде реалізована, це стане першим ядерним тестом США за понад 30 років. Востаннє такі вибухи проводилися у 1992 році. Росія припинила свої випробування у 1990 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр оборони РФ заявив про готовність Росії розпочати підготовку до ядерних випробувань на Новій Землі. Володимир Путін сказав, коли це може статися.

Також "Коментарі" писали, що у Бельгії відреагували ядерні погрози Медведєва повністю стерти країну. Бельгійський міністр оборони Тео Франкен назвав його "хуліганом" і порадив заспокоїтися. Однак очільник Міноборони Бельгії зауважив, що НАТО у відповідь може "стерти Москву".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1986108067571007832
Теги:

Новини

Всі новини