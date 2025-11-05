Медведєв поглузував з Трампа та пригрозив ядерною зброєю

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань. Колишній російський президент не лише висміяв американського лідера, а й натякнув на готовність Росії провести власні тести ядерної зброї.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв на своїй англомовній сторінці в соцмережі X поглузував зі слів Трампа, а також вказав на можливість Росія скористатися ядерною зброєю для випробувань.

"Ніхто не знає, що мав на увазі Трамп під "ядерними випробуваннями" (ймовірно, він сам не знає). Але ж він президент Сполучених Штатів. І наслідки таких слів неминучі: Росія буде змушена самостійно оцінити доцільність проведення повноцінних ядерних випробувань", — написав Медведєв.

Ці заяви пролунали після того, як Трамп у кінці жовтня заявив про намір розпочати нові ядерні випробування, пояснивши це тим, що "інші країни вже проводять свої". Якщо обіцянка буде реалізована, це стане першим ядерним тестом США за понад 30 років. Востаннє такі вибухи проводилися у 1992 році. Росія припинила свої випробування у 1990 році.

