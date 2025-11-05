Трамп заявив, що Путін просив його допомогти закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього з проханням допомогти завершити війну в Україні. Про це Трамп сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу заявив, що у нього близько двох тижнів тому відбулася розмова з Володимиром Путіним. Під час неї очільник Кремля нібито визнав, що Росія безуспішно намагається врегулювати конфлікт уже десять років та попросив допомоги у американського лідера для закінчення війни.

"Я розмовляв з ним (Путіним) два тижні тому, і він сказав, що ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", — заявив Трамп зі сцени.

Американський лідер додав, що йому вдалося "врегулювати деякі з цих питань за годину", однак не уточнив, які саме питання він мав на увазі.

Під час виступу Трамп також різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй. На його думку, ООН не зробила жодних реальних кроків для посередництва у війні Росії проти України, а також у врегулюванні інших міжнародних конфліктів, які, за словами Трампа, він завершив.

Нагадаємо, що остання публічно відома розмова Трампа та Путіна відбулася 16 жовтня, за день до зустрічі президента США з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі.

