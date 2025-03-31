Трамп заявил, что разочарован Путиным: что произошло

Президент США Дональд Трамп вновь высказался относительно недавнего заявления российского диктатора Владимира Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского. Свое заявление президент США сделал во время подхода к СМИ на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, связанные с Зеленским — ... когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия — он должен был бы заключить с ним соглашение, нравится он вам или нет", — заявил Трамп.

В заключение по этой теме американский лидер заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время акцентировал, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые пытались обхитрить американцев на протяжении довольно продолжительного времени.

При этом глава Белого дома уверен, что Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня в Украине. Он в очередной раз заявил, что доволен своей командой, которая уже достигла огромного прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ. Также Трамп отметил, что существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен прекратиться режим огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский якобы хочет уйти от подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – во время семичасовой встречи президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом американский президент интересовался у финского коллеги, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.



