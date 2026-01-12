Трамп заявил, что у Зеленского нет карт, но назвал главный козырь

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт", подобно тому, как их не было во время скандальной встречи обоих лидеров в Белом доме в феврале 2025 года. Однако американский лидер назвал главный козырь.

Трамп и Зеленский. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время интервью New York Times получил вопрос от журналиста, изменилась ли позиция Зеленского с февраля прошлого года, когда президент США говорил, что у него "нет карт". В ответ Трамп фактически назвал себя главным козырем.

"Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было карт с первого дня. У него есть только одно — Дональд Трамп", — сказал глава Белого дома.

Президент США заверил, что без его участия ситуация вокруг войны России против Украины была бы "полной катастрофой" и, по его словам, об этом знает как сам Зеленский, так и лидеры Европы.

Также Трамп признал, что у него нет четких временных рамок для завершения войны. Однако заверил, что без него могла бы начаться третья мировая война.

"Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок. Если мы сделаем все возможное, я просто хотел бы увидеть окончание войны. Если бы я не был вовлечен, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо. Этого больше не будет", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский не исключает возможность визита Трампа в Украину.

Также "Комментарии" писали, что российскому диктатору Владимиру Путину это точно не понравится. Какие вещи начал делать Трамп с российской нефтью благодаря военным операциям вблизи Венесуэлы.