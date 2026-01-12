Трамп заявив, що у Зеленського немає карт, але назвав головний козир

Рубрики
Президент США Дональд Трамп знову заявив, президент України Володимир Зеленський "не має карт", подібно до того, як їх не було під час скандальної зустрічі обох лідерів в Білому домі у лютому 2025 року. Проте американський лідер назвав головний козир.
Трамп та Зеленський. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час інтерв’ю New York Times отримав питання від журналіста, чи змінилася позиція Зеленського з лютого минулого року, коли президент США казав, що у нього "немає карт". У відповідь Трамп фактично назвав себе головним козирем.
Президент США запевнив, що без його участі ситуація навколо війни Росії проти України була б "повною катастрофою", і, за його словами, про це знає як сам Зеленський, так і лідери Європи.
Також Трамп визнав, що не має чітких часових рамок для завершення війни. Однак запевнив, що без нього у світі могла б початися третя світова війна.
