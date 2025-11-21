Трамп заявил, что Украина должна пойти на территориальные уступки: какую землю хочет отдать России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть вынуждена согласиться на территориальные уступки в рамках предложенного мирного плана с 28 пунктов. По его словам, речь идет о передаче России всей территории Донбасса, даже тех районов, которые сегодня остаются под контролем Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами прокомментировал мирный план, который Соединенные Штаты разработали совместно с Россией и передали Киеву без участия Украины или европейских партнеров. Трамп отметил, что план предусматривает не только политические, но и крупные военные и территориальные обязательства со стороны Киева.

"Похоже, Украине придется сократить численность армии до 600 тысяч. Похоже, им придется отдать землю, которую они не потеряли в войне. Они не могут вступить в НАТО. Они проиграют через короткое время", — сказал Трамп.

На дополнительный вопрос от журналиста, имеется ли в виду отдать России весь Донбасс, Трамп ответил утвердительно.

"Да. Они теряют землю. Мы здесь ради одного. Мы не хотим убийств. Это вышло из-под контроля. Это кровавая баня", — сказал Трамп.

Напомним, что в мирном плане США один из пунктов предусматривал передачу украинских территорий России, в частности, Донецкой области. На этой территории должна была быть создана демилитаризованная зона, которая была бы под фактическим контролем РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил ультиматум для Украины относительно мирного плана США и установил дедлайн, до которого числа Киев должен принять решение.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об очень сложном выборе для Украины, комментируя новый мирный план от Трампа.