Трамп заявив, що Україна має піти на територіальні поступки: яку землю хоче віддати Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може бути змушена погодитися на територіальні поступки в межах запропонованого нового мирного плану з 28 пунктів. За його словами, йдеться про передачу Росії всієї території Донбасу, навіть тих районів, які сьогодні залишаються під контролем України.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час розмови з журналістами прокоментував мирний план, який Сполучені Штати розробили спільно з Росією та передали Києву без участі України чи європейських партнерів. Трамп зазначив, що план передбачає не лише політичні, а й значні військові та територіальні зобов’язання з боку Києва.

"Схоже, Україні доведеться скоротити чисельність армії до 600 тисяч. Схоже, їм доведеться віддати землю, яку вони не втратили у війні. Вони не можуть вступити в НАТО. Вони програють за короткий час", — сказав Трамп.

На додаткове питання від журналіста, чи мається на увазі віддати Росії увесь Донбас, Трамп відповів ствердно.

"Так. Вони втрачають землю. Ми тут заради одного. Ми не хочемо вбивств. Це вийшло з-під контролю. Це кривава баня", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що у мирному плані США один з пунктів передбачав передачу українських територій Росії, зокрема Донецької області. На цій території мала б бути створена демілітаризована зона, яка була б під фактичним контролем РФ.

