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Трамп заявил, что Зеленский отказался от американских боеприпасов

Владимир Зеленский отказался от некоторых американских боеприпасов из-за отсутствия необходимых платформ.

1 октября 2026, 20:35
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в свое время отказался от некоторых "мощных" американских боеприпасов. По словам Трампа, причиной стало отсутствие у Украины необходимых платформ для их применения.

Трамп заявил, что Зеленский отказался от американских боеприпасов

Трамп заявил, что Зеленский отказался от американских боеприпасов

Дональд Трамп в интервью TIME заявил, что Украина якобы отказалась от боеприпасов "среднего и выше среднего класса", которые, по его словам, обладают значительной мощностью. Однако американский президент не уточнил, о каких именно типах вооружения идет речь.

"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего класса, которые очень мощные, сильные, чем когда-либо раньше. Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не захотел принимать. Он не стал их принимать, потому что у него не было самолетов и всего необходимого для использования этих боеприпасов", – сказал Трамп.

Трамп также заверил, что у Соединенных Штатов нет критического дефицита боеприпасов. Вместе с тем лидер Белого дома признал, что американские запасы сократились, но связал это прежде всего с масштабными поставками Украины во время президентства Джо Байдена.

Отметим, что в ходе второго президентства Дональда Трампа подходы США к выделению военной помощи Украине кардинально изменились. В отличие от предыдущей администрации, регулярно выпускавшей пакеты вооружений, администрация Трампа фактически прекратила такую практику и сосредоточилась на выполнении уже одобренных Конгрессом долгосрочных обязательств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовят перемирие Украины и РФ: что известно о встречах Трампа, Зеленского и Путина.



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