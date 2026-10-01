Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в свое время отказался от некоторых "мощных" американских боеприпасов. По словам Трампа, причиной стало отсутствие у Украины необходимых платформ для их применения.

Трамп заявил, что Зеленский отказался от американских боеприпасов

Дональд Трамп в интервью TIME заявил, что Украина якобы отказалась от боеприпасов "среднего и выше среднего класса", которые, по его словам, обладают значительной мощностью. Однако американский президент не уточнил, о каких именно типах вооружения идет речь.

"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего класса, которые очень мощные, сильные, чем когда-либо раньше. Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не захотел принимать. Он не стал их принимать, потому что у него не было самолетов и всего необходимого для использования этих боеприпасов", – сказал Трамп.

Трамп также заверил, что у Соединенных Штатов нет критического дефицита боеприпасов. Вместе с тем лидер Белого дома признал, что американские запасы сократились, но связал это прежде всего с масштабными поставками Украины во время президентства Джо Байдена.

Отметим, что в ходе второго президентства Дональда Трампа подходы США к выделению военной помощи Украине кардинально изменились. В отличие от предыдущей администрации, регулярно выпускавшей пакеты вооружений, администрация Трампа фактически прекратила такую практику и сосредоточилась на выполнении уже одобренных Конгрессом долгосрочных обязательств.

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