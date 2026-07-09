Трамп заявил о капитуляции Испании после своих угроз: что произошло за кулисами саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление по итогам саммита НАТО, заявив, что Испания пошла на значительные уступки после его предупреждений о возможных экономических мерах со стороны Вашингтона. По словам американского лидера, жесткая позиция Белого дома заставила Мадрид пересмотреть свои подходы и согласиться на дополнительные обязательства.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One во время возвращения из Турции, Трамп сообщил, что у него сохранялись серьезные разногласия с испанской стороной. Однако, как утверждает глава Белого дома, ситуация кардинально изменилась после его вмешательства.

Президент США заявил, что предупредил испанское руководство о возможности прекращения торгового сотрудничества, если требования Вашингтона не будут выполнены. После этого, по его словам, Испания согласилась на "значительные выплаты" и проявила готовность к компромиссу.

При этом Трамп не уточнил, о каких именно обязательствах идет речь. Он также не назвал испанского представителя, с которым проводил переговоры, ограничившись заявлением, что достигнутые договоренности стали результатом его жесткой позиции.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что Испания в конечном итоге проявила "большую щедрость", однако не раскрыл конкретных деталей достигнутого соглашения. Это породило новые вопросы среди наблюдателей относительно того, касались ли переговоры оборонных расходов НАТО, двусторонних торговых отношений или иных финансовых обязательств.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри Альянса о распределении оборонных расходов между союзниками. Вашингтон уже давно требует от европейских партнеров увеличения вложений в безопасность и более активного участия в финансировании коллективной обороны НАТО.

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