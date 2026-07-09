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Трамп заявив про капітуляцію Іспанії після своїх погроз: що сталося за лаштунками саміту НАТО

Президент США стверджує, що Мадрид різко змінив позицію після попередження про можливе припинення торговельних відносин

9 липня 2026, 13:32
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву за підсумками саміту НАТО, заявивши, що Іспанія пішла на значні поступки після його попереджень про можливі економічні заходи з боку Вашингтона. За словами американського лідера, жорстка позиція Білого дому змусила Мадрид переглянути свої підходи та погодитися на додаткові зобов'язання.

Трамп заявив про капітуляцію Іспанії після своїх погроз: що сталося за лаштунками саміту НАТО

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака Air Force One під час повернення з Туреччини, Трамп повідомив, що він мав серйозні розбіжності з іспанською стороною. Однак, як стверджує глава Білого дому, ситуація кардинально змінилася після втручання.

Президент США заявив, що попередив іспанське керівництво про можливість припинення торговельного співробітництва, якщо вимоги Вашингтона не будуть виконані. Після цього, за його словами, Іспанія погодилася на "значні виплати" та виявила готовність до компромісу.

При цьому Трамп не уточнив, про які саме зобов'язання йдеться. Він також не назвав іспанського представника, з яким проводив переговори, обмежившись заявою, що досягнуті домовленості стали результатом його жорсткої позиції.

Американський лідер окремо наголосив, що Іспанія зрештою виявила "велику щедрість", проте не розкрив конкретних деталей досягнутої угоди. Це породило нові питання серед спостерігачів щодо того, чи стосувалися переговори оборонних витрат НАТО, двосторонніх торговельних відносин чи інших фінансових зобов'язань.

Заяви Трампа прозвучали на тлі дискусій, що продовжуються всередині Альянсу про розподіл оборонних витрат між союзниками. Вашингтон вже давно вимагає від європейських партнерів збільшення вкладень у безпеку та активнішої участі у фінансуванні колективної оборони НАТО.

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