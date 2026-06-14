Трамп заявил о подписании мирного соглашения 14 июня: реакция Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано 14 июня. Однако в Иране отрицали такие заявления американского лидера и подчеркнули, что окончательного документа пока нет.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

13 июня Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что мирное соглашение с Ираном якобы запланировано к подписанию на 14 июня. По его словам, после достижения договоренностей будет немедленно открыто полноценное судоходство через Ормузский пролив.

Однако реакция Тегерана оказалась гораздо более сдержанной. Представители Корпуса стражей исламской революции опровергли заявление американского президента. В официальных комментариях отмечается, что меморандум о взаимопонимании еще не готов к подписанию, а ключевые положения документа остаются предметом переговоров. Также в заявлении утверждается, что подписание в воскресенье "точно не состоится".

Иранская сторона также раскритиковала настойчивость Трампа по конкретной дате заключения соглашения. По информации местных медиа, переговорщики дали понять американской стороне, что ряд важных вопросов до сих пор не согласован.

Подобную позицию высказал и представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Он отметил, что стороны продолжают консультации, а окончательное урегулирование требует дополнительного времени.

Как пишет CNN, несмотря на разногласия в оценках сроков, обе стороны признают, что переговорный процесс приблизился к завершающей стадии. По данным американских источников, после подписания предыдущего меморандума может начаться новый 60-дневный этап консультаций по механизмам реализации предстоящего мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Палата представителей нанесла удар по Трампу из-за войны с Ираном.