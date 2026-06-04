Бунт у Конгресі США: Палата представників завдала удару по Трампу через війну з Іраном

Палата представників США схвалила резолюцію, яка покликана обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном. Як пише The Hill, голосування стало важливим політичним сигналом для Білого дому та продемонструвало зростання критики конфлікту серед частини республіканців.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За документ про припинення війни в Ірані проголосували 215 законодавців, проти — 208. До всіх демократів приєдналися четверо республіканців, які підтримали ініціативу про необхідність посилення контролю Конгресу над військовими рішеннями президента. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

Резолюція має статус "паралельної", що означає необхідність її схвалення обома палатами Конгресу. Водночас документ не передбачає передачі на підпис президенту та не має прямої сили закону. Попри це, його ухвалення розглядають як серйозний політичний удар по позиціях адміністрації Трампа.

Критики президента наполягають, що війна з Іраном триває без належного схвалення Конгресу, що суперечить американській конституційній практиці. На їхню думку, глава держави перевищив свої повноваження, втягнувши країну в затяжний конфлікт без чіткого мандата законодавчої влади.

"Ми поступово наближаємося до того, щоб обидві палати Конгресу визнали цю війну незаконною", — заявив конгресмен-демократ Джаред Гаффман, назвавши голосування історичним кроком.

Війна, яка триває вже понад три місяці, дедалі більше впливає не лише на міжнародну безпеку, а й на економіку США. Через перебої у світовій торгівлі зросли ціни на пальне та низку споживчих товарів. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна галона бензину в країні нині становить 4,26 долара проти 3,14 долара роком раніше.

У статті The Hill вказують, що саме економічні наслідки конфлікту починають впливати на громадську думку. Якщо традиційний електорат Республіканської партії переважно підтримує дії Трампа, то серед незалежних виборців рівень невдоволення війною зростає. Це може стати важливим фактором напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп нецензурно вилаявся на прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Також "Коментарі" писали, що США та Іран обмінялися ударами під час перемир'я.