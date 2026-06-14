Трамп заявив про підписання мирної угоди 14 червня: реакція Тегерану

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Вашингтоном і Тегераном може бути підписана 14 червня. Проте в Ірані заперечили такі заяви американського лідера та наголосили, що остаточного документа наразі не існує.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

13 червня Дональд Трамп у Truth Social повідомив, що мирна угода з Іраном нібито запланована до підписання на 14 червня. За його словами, після досягнення домовленостей буде негайно відкрите повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку.

Однак реакція Тегерана виявилася значно стриманішою. Представники Корпусу вартових ісламської революції спростували заяву американського президента. В офіційних коментарях наголошується, що меморандум про взаєморозуміння ще не готовий до підписання, а ключові положення документа залишаються предметом переговорів. Також у заяві стверджується, що підписання в неділю "точно не відбудеться".

Іранська сторона також розкритикувала наполегливість Трампа щодо конкретної дати укладення угоди. За інформацією місцевих медіа, переговорники дали зрозуміти американській стороні, що низка важливих питань досі не узгоджена.

Подібну позицію висловив і речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Він зазначив, що сторони продовжують консультації, а остаточне врегулювання потребує додаткового часу.

Як пише CNN, попри розбіжності в оцінках термінів, обидві сторони визнають, що переговорний процес наблизився до завершальної стадії. За даними американських джерел, після підписання попереднього меморандуму може розпочатися новий 60-денний етап консультацій щодо механізмів реалізації майбутньої мирної угоди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Палата представників завдала удару по Трампу через війну з Іраном.