Трамп заявил о приближении Третьей мировой войны

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный ракетный удар Ирана по Израилю и заявил, что мир близится к Третьей мировой войне. По словам Трампа, в этом виновны действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Висконсине прокомментировал нападение Ирана на Израиль 1 октября. По его словам, это еще один элемент приближения к глобальной войне.
Лидер республиканцев подверг критике руководство США во главе с Байденом и Харрис, заявив, что у США "есть несуществующий президент и несуществующий вице-президент, который должен руководить, но никто не знает, что они делают". По словам Трампа, Иран напал на Израиль, потому что больше не уважает США.
Далее Трамп еще раз повторил свое заявление, что будь он президентом США, в мире не было бы конфликтов, в частности войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США дали ответ, будет ли Израиль отвечать на атаку Ирана.
Также "Комментарии" писали об американском писателе Стивене Кинге, сделавшем неожиданное признание о Дональде Трампе.
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