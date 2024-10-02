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Трамп заявил о приближении Третьей мировой войны

Появилась реакция Трампа на ракетный удар Ирана по Израилю.

сегодня, 10:15
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Slava Kot

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный ракетный удар Ирана по Израилю и заявил, что мир близится к Третьей мировой войне. По словам Трампа, в этом виновны действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Трамп заявил о приближении Третьей мировой войны

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Висконсине прокомментировал нападение Ирана на Израиль 1 октября. По его словам, это еще один элемент приближения к глобальной войне.

"Мир горит и выходит из-под контроля. Недавно Иран запустил 181 баллистическую ракету по Израилю... Я давно говорю о Третьей мировой войне, и я не хочу делать прогнозы, потому что прогнозы всегда сбываются. Я не собираюсь делать прогнозы... но они очень близки к глобальной катастрофе", — сказал Трамп.

Лидер республиканцев подверг критике руководство США во главе с Байденом и Харрис, заявив, что у США "есть несуществующий президент и несуществующий вице-президент, который должен руководить, но никто не знает, что они делают". По словам Трампа, Иран напал на Израиль, потому что больше не уважает США.

Далее Трамп еще раз повторил свое заявление, что будь он президентом США, в мире не было бы конфликтов, в частности войны в Украине.

"Если бы я был главным, 7 октября никогда бы не произошло, события между Россией и Украиной никогда бы не произошли, неудачный вывод из Афганистана никогда бы не случился, и инфляции никогда бы не было. Если я выиграю, у нас снова будет мир в мире. Если Камала получит еще 4 года, мир упадет в пропасть", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США дали ответ, будет ли Израиль отвечать на атаку Ирана.

Также "Комментарии" писали об американском писателе Стивене Кинге, сделавшем неожиданное признание о Дональде Трампе.



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Источник: https://www.newsweek.com/donald-trump-biden-harris-iran-israel-attack-1962165
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