Трамп заявил о создании новых кораблей для ВМС США: назвал в свою честь

Президент США Дональд Трамп заявил о запуске масштабной инициативы по обновлению американских Военно-морских сил, объявив о создании нового типа боевых кораблей, которые хочет назвать в свою честь – Trump Class.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По замыслу главы Белого дома именно эти суда должны стать ядром так называемого "золотого флота" ВМС США и постепенно вытеснить нынешние корабли, которые он считает морально и технически устаревшими, в том числе эсминцы класса Arleigh Burke. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечают в ВМС США, перспективные корабли Trump Class будут иметь водоизмещение более 35 тысяч тонн — более чем вдвое больше, чем у крупнейших боевых кораблей, ныне находящихся на вооружении флота. Ожидается, что новые платформы могут нести гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты с ядерными боеголовками, а также значительно расширенный боекомплект. Кроме того, Трамп заявил, что корабли будут оснащены системами искусственного интеллекта.

Президент США подчеркнул, что реализация этого проекта имеет несколько целей: сохранение военного превосходства Соединенных Штатов, стимулирование национальной судостроительной отрасли и усиление сдерживания потенциальных противников, прежде всего Китая. Трамп также заявил, что лично приобщался к концепции новых кораблей и подверг резкой критике нынешнее состояние флота, назвав значительную часть судов "изношенными и устаревшими".

Впрочем, инициатива вызвала неоднозначную реакцию у военных экспертов. Аналитики и бывшие адмиралы выражают сомнения в целесообразности создания сверхбольших боевых кораблей в современных условиях. По их мнению, такие платформы могут быть слишком уязвимы в случае масштабного конфликта, в частности с Китаем, и не отвечают нынешним морским угрозам. Они настаивают на необходимости развития рассредоточенного флота из меньших, частично или полностью беспилотных судов, а не фактического возвращения к концепции "линкоров".

Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что строительство первых двух кораблей Trump Class может быть завершено уже в ближайшие два с половиной года. В общей сложности он допускает возможность создания до 20 таких судов. На следующей неделе президент планирует провести встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса, предупредив, что компании, которые будут затягивать выполнение контрактов, могут столкнуться с жесткими санкциями.

