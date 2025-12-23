Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social негативно висловився щодо топового засобу масової інформації The New York Times. Глава Білого дому звинуватив видання у брехні та "неосудній поведінці".
Трамп заявил о враге народа в США: в России не скрывают радости
У Росії вже радіють будь-яким сваркам у світі, пропагандистка Маргарита Симоньян вже спробувала приплести згадки про Радянський Союз, навіть там, де це недоречно.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив стурбованість можливістю ініціювання імпічменту проти президента Дональда Трампа з боку демократів, якщо республіканці не збережуть контроль у Конгресі після проміжних виборів 2026 року.
За словами Джонсона, результати проміжних виборів стануть вирішальними для майбутньої адміністрації Трампа. Він зазначив, що, на його думку, "радикальні ліві" вже мають стратегію, як позбавити Трампа президентського мандату у разі втрати республіканцями більшості у Палаті представників. Спікер наголосив, що подібні дії створять політичний хаос і можуть серйозно дестабілізувати урядову роботу.