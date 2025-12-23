Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social негативно висловився щодо топового засобу масової інформації The New York Times. Глава Білого дому звинуватив видання у брехні та "неосудній поведінці".

Трамп заявил о враге народа в США: в России не скрывают радости

"Провал "Нью-Йорк Таймс", їх брехня та цілеспрямоване спотворення фактів є серйозною загрозою національній безпеці нашої країни. Їх радикально ліву, неосудну поведінку, нескінченне написання фальшивих статей та думок мають бути припинені. Вони справжні вороги народу! Дякуємо вам за увагу до цього питання. Президент Дональд Трамп", – написав він.

У Росії вже радіють будь-яким сваркам у світі, пропагандистка Маргарита Симоньян вже спробувала приплести згадки про Радянський Союз, навіть там, де це недоречно.

"Трамп назвав The New York Times ворогом народу. А кажуть термін "ворог народу" — суто радянський винахід. Тут ще й капслоком!" – пише путіністка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив стурбованість можливістю ініціювання імпічменту проти президента Дональда Трампа з боку демократів, якщо республіканці не збережуть контроль у Конгресі після проміжних виборів 2026 року.

За словами Джонсона, результати проміжних виборів стануть вирішальними для майбутньої адміністрації Трампа. Він зазначив, що, на його думку, "радикальні ліві" вже мають стратегію, як позбавити Трампа президентського мандату у разі втрати республіканцями більшості у Палаті представників. Спікер наголосив, що подібні дії створять політичний хаос і можуть серйозно дестабілізувати урядову роботу.