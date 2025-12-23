Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social негативно высказался на счет топового средства массовой информации The New York Times. Глава Белого дома обвинил издание во лжи и "невменяемом поведении".

Трамп заявил о враге народа в США: в России не скрывают радости

"Провал "Нью-Йорк Таймс", их ложь и целенаправленное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. Их радикально левое, невменяемое поведение, бесконечное написание фальшивых статей и мнений должны быть пресечены. Они — настоящие враги народа! Благодарим вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп", – написал он.

В России уже радуются любым размолвкам в мире, пропагандистка Маргарита Симоньян уже попыталась приплести упоминания о Советском Союзе, даже там, где это неуместно.

"Трамп назвал The New York Times врагом народа. А говорят термин 'враг народа' — чисто советское изобретение. Тут еще и капслоком!" – пишет путинистка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил обеспокоенность возможностью инициирования импичмента против президента Дональда Трампа со стороны демократов, если республиканцы не сохранят контроль в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года.

По словам Джонсона, результаты промежуточных выборов станут решающими для будущего администрации Трампа. Он отметил, что, по его мнению, "радикальные левые" уже имеют стратегию, как лишить Трампа президентского мандата в случае потери республиканцами большинства в Палате представителей. Спикер подчеркнул, что подобные действия создадут политический хаос и могут серьезно дестабилизировать работу правительства.