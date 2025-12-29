logo

Главная Новости Мир США Трамп заявил об «очень сильном ударе» по большому объекту Венесуэлы
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил об «очень сильном ударе» по большому объекту Венесуэлы

Детали операции в США не разглашают, но, по словам Дональда Трампа, "зоны обеспечения больше не существует"

29 декабря 2025, 23:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американский президент Дональд Трамп заявил об "очень сильном ударе" США по большому объекту на побережье в Венесуэле.

Трамп заявил об «очень сильном ударе» по большому объекту Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Однако всех деталей операции глава Белого дома не называет. Об этом пишет CNN.

"Мы только что выбили — не знаю, читали ли вы, или видели — у них есть большой завод или крупный объект, откуда выходят суда. Две ночи назад мы вывели его из строя. Мы нанесли по ним очень сильный удар", — сказал Трамп в интервью крупному донору Республиканской партии Джону Катсиматидису.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп рассказал о "большом взрыве в портовой зоне, где загружают лодки наркотиками". Президент США подчеркнул, что этой "зоны обеспечения больше не существует".

При этом Трамп не ответил на вопрос, кто провел эту операцию: ЦРУ или армия США.

"Я не хочу этого говорить. Я точно знаю, кто это был, но не хочу говорить, кто именно. Но, знаете ли, это было вдоль побережья", — сказал президент США.

Один из американских чиновников заявил CNN, что президент описывал объект, связанный с наркотиками, однако он также отказался предоставить детали операции. Вместе с тем, сообщений из Венесуэлы об уничтожении какого-либо крупного объекта пока не поступало.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Венесуэле начинается "массовая мобилизация" военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.

Планировалось, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. По словам министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, развертывание происходит в ответ на "империалистическую угрозу", которую составляет наращивание сил США.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/12/29/politics/venezuela-big-facility-trump
