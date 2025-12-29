Трамп заявил об «очень сильном ударе» по большому объекту Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил об "очень сильном ударе" США по большому объекту на побережье в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Однако всех деталей операции глава Белого дома не называет. Об этом пишет CNN.

"Мы только что выбили — не знаю, читали ли вы, или видели — у них есть большой завод или крупный объект, откуда выходят суда. Две ночи назад мы вывели его из строя. Мы нанесли по ним очень сильный удар", — сказал Трамп в интервью крупному донору Республиканской партии Джону Катсиматидису.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп рассказал о "большом взрыве в портовой зоне, где загружают лодки наркотиками". Президент США подчеркнул, что этой "зоны обеспечения больше не существует".

При этом Трамп не ответил на вопрос, кто провел эту операцию: ЦРУ или армия США.

"Я не хочу этого говорить. Я точно знаю, кто это был, но не хочу говорить, кто именно. Но, знаете ли, это было вдоль побережья", — сказал президент США.

Один из американских чиновников заявил CNN, что президент описывал объект, связанный с наркотиками, однако он также отказался предоставить детали операции. Вместе с тем, сообщений из Венесуэлы об уничтожении какого-либо крупного объекта пока не поступало.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Венесуэле начинается "массовая мобилизация" военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.

Планировалось, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. По словам министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, развертывание происходит в ответ на "империалистическую угрозу", которую составляет наращивание сил США.