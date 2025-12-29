Трамп заявив про «дуже сильний удар» по великому об’єкту Венесуели

Американський президент Дональд Трамп заявив про "дуже сильний удар" США по великому об'єкту на узбережжі у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Однак, усіх деталей операції глава Білого дому не називає. Про це пише CNN.

"Ми щойно вибили — не знаю, чи читали ви, чи бачили — у них є великий завод або великий об'єкт, звідки виходять судна. Дві ночі тому ми вивели його з ладу. Ми завдали по них дуже сильного удару", — сказав Трамп в інтерв'ю великому донору Республіканської партії Джону Катсіматідісу.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції Мар-а-Лаго, Трамп розповів про "великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками". Президент США підкреслив, що цієї "зони забезпечення більше не існує".

При цьому Трамп не відповів на запитання про те, хто провів цю операцію: ЦРУ чи армія США.

"Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але не хочу говорити, хто саме. Але, знаєте, це було вздовж узбережжя", — сказав президент США.

Один з американських чиновників заявив CNN, що президент описував об'єкт, пов'язаний із наркотиками, однак, він також відмовився надати деталі операції. Разом з тим, повідомлень із Венесуели про знищення якогось великого об'єкта поки не надходило.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Венесуелі розпочинається "масова мобілізація" військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.

Планувалося, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання. За словами міністра оборони Венесуели Падріно Лопеса, розгортання відбувається у відповідь на "імперіалістичну загрозу", яку становить нарощування сил США.