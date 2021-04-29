Трамп заявляет о митингах: есть ли у него политическое будущее

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность восстановить уже в мае митинги "Сделаем Америку снова великой".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Зачем это именно сейчас Трампу? Есть ли у него политическое будущее? Что может противопоставить Байден? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Аналитик Internews Ukraine, политолог-американист Владислав Фарапонов называет подобные митинги, равно как их возобновление – обычной практикой.

"Американцы даже шутят, что когда заканчиваются одни выборы, тут же начинаются другие, — рассказывает он. — Эти так называемые ралли пользовались популярностью даже во время коронавируса. До этого Трампу удавалось собирать неимоверно количество людей на подобных мероприятиях. Он себя чувствует там очень комфортно, как рыба в воде. Легко собирает стадионы, огромные аудитории. После этого его рейтинг всегда растет. Ведь выступления транслируются, о них говорят СМИ. Даже в барах люди специально собираются, чтобы посмотреть такие митинги".

Исходя из сегодняшних реалий, шансы на продолжение политической карьеры у Трампа есть, считает Владислав Фарапонов.

"Партия не забыла Трампа, и пока нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что республиканцы от него уже полностью отвернулись. За него проголосовало рекордное количество людей как за кандидата, который проиграл выборы. Этот фактор остаётся ключевым для республиканцев, — подчеркивает эксперт. — Однако всё решат, конечно, последующие два года до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022-го. Затем начнется полноценная подготовка к следующим президентским выборам, и финальная кампания, конечно же, будет определяющей. Впрочем, от действий администрации Байдена также зависит немало. Если дела будут идти хорошо, особенно в экономике, то любому кандидату будет непросто бросить вызов действующему хозяину Белого дома".

Политтехнолог, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко считает, что сейчас любому конкуренту Байдена будет нелегко, потому что большинство американцев довольны деятельностью 46-го президента.

"Они считают первые 100 дней президентства Байдена немного скучными, но в целом – довольны. Проведена (и продолжается) массовая вакцинация в беспрецедентных масштабах. Увеличена соцподдержка. Достаточно решительные действия предприняты во внешней политике. США вернулись в Парижское климатическое соглашения, сами инициировали климатический саммит, ввели жесткие санкции против РФ", — напоминает политтехнолог.

Сейчас, по словам Екатерины Одарченко, наступает важный момент для Белого дома. Формируется бюджет — как внутренний, так и внешнеполитический. И его нужно будет провести через парламент, где у демократов хоть и есть большинство, но есть и немало подводных камней.

"В связи с обсуждением бюджета, где, понятно, республиканцы будут выискивать минусы, а также на фоне довольно высокой безработицы и продолжающейся поляризации общества, возникают благоприятные факторы для активизации республиканцев, которые теперь в оппозиции. В том числе, более радикального крыла этой партии, условной группы Трампа. Отсюда и заявление о возобновлении митингов в мае, — считает эксперт. – Конечно, Трампа рано списывать со счетов. То, каковы будут шансы у него или кого другого из республиканцев противостоять демократам, во многом зависит от того, насколько быстро после пандемии будет восстанавливаться американская экономика. Если достаточно быстрыми темпами – шансы республиканцев взять реванш за 2020-й невелики".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как действующему президенту Америки Джозефу Байдену и его администрации нужно общаться с главой России Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил, что с Путиным нужно дружить и налаживать отношения, а не подталкивать Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем. Аргументацию Трампа читайте в нашем материале.



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