Трамп заявляет о митингах: есть ли у него политическое будущее

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность
восстановить уже в мае митинги "Сделаем Америку снова великой".
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Зачем это именно сейчас Трампу? Есть ли у него политическое
будущее? Что может противопоставить Байден? С этими вопросами порталу
"Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Аналитик Internews Ukraine, политолог-американист Владислав
Фарапонов называет подобные митинги, равно как их возобновление – обычной
практикой.
"Американцы даже шутят, что когда заканчиваются одни выборы,
тут же начинаются другие, — рассказывает он. — Эти так называемые ралли
пользовались популярностью даже во время коронавируса. До этого Трампу
удавалось собирать неимоверно количество людей на подобных мероприятиях. Он
себя чувствует там очень комфортно, как рыба в воде. Легко собирает стадионы,
огромные аудитории. После этого его рейтинг всегда растет. Ведь выступления
транслируются, о них говорят СМИ. Даже в барах люди специально собираются,
чтобы посмотреть такие митинги".
Исходя из сегодняшних реалий, шансы на продолжение
политической карьеры у Трампа есть, считает Владислав Фарапонов.
"Партия не забыла Трампа, и пока нет фактов, которые бы
свидетельствовали о том, что республиканцы от него уже полностью отвернулись.
За него проголосовало рекордное количество людей как за кандидата, который
проиграл выборы. Этот фактор остаётся ключевым для республиканцев, —
подчеркивает эксперт. — Однако всё решат, конечно, последующие два года до промежуточных
выборов в Конгресс в ноябре 2022-го. Затем начнется полноценная подготовка к
следующим президентским выборам, и финальная кампания, конечно же, будет
определяющей. Впрочем, от действий администрации Байдена также зависит немало.
Если дела будут идти хорошо, особенно в экономике, то любому кандидату будет
непросто бросить вызов действующему хозяину Белого дома".
Политтехнолог, глава Института демократии и развития
"PolitA" Екатерина Одарченко считает, что сейчас любому конкуренту Байдена будет нелегко, потому что большинство американцев довольны
деятельностью 46-го президента.
"Они считают первые 100 дней президентства Байдена немного
скучными, но в целом – довольны. Проведена (и продолжается) массовая вакцинация
в беспрецедентных масштабах. Увеличена соцподдержка. Достаточно решительные
действия предприняты во внешней политике. США вернулись в Парижское
климатическое соглашения, сами инициировали климатический саммит, ввели жесткие
санкции против РФ", — напоминает политтехнолог.
Сейчас, по словам Екатерины Одарченко, наступает важный
момент для Белого дома. Формируется бюджет — как внутренний, так и
внешнеполитический. И его нужно будет провести через парламент, где у
демократов хоть и есть большинство, но есть и немало подводных камней.
"В связи с обсуждением бюджета, где, понятно, республиканцы
будут выискивать минусы, а также на фоне довольно высокой безработицы и продолжающейся поляризации общества,
возникают благоприятные факторы для активизации республиканцев, которые теперь
в оппозиции. В том числе, более радикального крыла этой партии, условной группы
Трампа. Отсюда и заявление о возобновлении митингов в мае, — считает эксперт. –
Конечно, Трампа рано списывать со счетов. То, каковы будут шансы у него
или кого другого из республиканцев противостоять демократам, во многом зависит
от того, насколько быстро после пандемии будет восстанавливаться американская
экономика. Если достаточно быстрыми темпами – шансы республиканцев взять реванш
за 2020-й невелики".
Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как действующему президенту Америки Джозефу Байдену и его администрации нужно общаться с главой России Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил, что с Путиным нужно дружить и налаживать отношения, а не подталкивать Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем. Аргументацию Трампа читайте в нашем материале.
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