Трампа можно судить за штурм Капитолия: суд принял постановление

Федеральный апелляционный суд США в пятницу принял постановление, которое позволяет привлечь к ответственности бывшего президента страны Дональда Трампа из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Это может привести к ряду гражданских исков против него. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, дело, которое рассматривали федеральные судьи, касается иска двух офицеров полиции Капитолия и около десятка законодателей-демократов. Они еще в 2021 году подали против Трампа иск, обвинив его в провоцировании насилия во время событий 6 января 2021 года.

Закон, который фигурирует в иске, был принят для борьбы с насилием Ку-клукс-клана – движения за превосходство белой расы – после Гражданской войны в США. Утверждалось, что Трамп "вступил в сговор" с членами ультраправых групп, которые участвовали в штурме Капитолия.

Адвокаты Трампа настаивали, что он защищен от иска, поскольку как президент имел так называемый абсолютный иммунитет – освобождение от ответственности за любые действия, совершенные в рамках официальных обязанностей.

Но судьи единогласно решили, что Трамп "не установил" своего права на иммунитет в том случае.

Решение федерального апелляционного суда США в Вашингтоне потенциально открывает путь и к другим гражданским искам, в которых от экс-президента будут требовать компенсации за штурм Капитолия. Трамп еще может его обжаловать.

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