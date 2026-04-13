Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии: показательная реакция (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопросы журналистов относительно поражения венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах. Его реакция была запечатлена на коротком видео.

Во время общения с прессой Трампа прямо спросили о результатах выборов в Венгрии, которые показали поражение лидера страны Виктора Орбана, поддерживаемого американским президентом. В ответ Трамп коротко поблагодарил журналистов и сразу завершил разговор, оставив вопрос без ответа.

Видео продолжительностью около восьми секунд зафиксировало показательную реакцию президента США на поражение Орбана.

Такое воздержание американского лидера выглядит показательным на фоне предварительной активной поддержки Орбана со стороны Вашингтона. В преддверии выборов Трамп неоднократно призывал венгров поддержать действующего премьера, подчеркивая, что это обеспечит стабильность и развитие страны. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Венс посещал Будапешт за несколько дней до выборов в Венгрии, где публично поддержал Орбана.

Несмотря на международную поддержку, по подсчетам почти 99% голосов, победу на выборах в Венгрии одержала оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра. Она получает достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства в венгерском парламенте. Сам Мадяр сообщил, что Орбан уже поздравил его с победой.

