Трампа запитали про поразку Орбана на виборах в Угорщині: показова реакція (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп уникнув відповіді на запитання журналістів щодо поразки угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах. Його реакція була зафіксована на короткому відео.

Під час спілкування з пресою Трампа прямо запитали про результати виборів в Угорщині, які показали поразку підтримуваного американським президентом лідера країни Віктора Орбана. У відповідь Трамп коротко подякував журналістам і одразу завершив розмову, залишивши питання без відповіді.

Відео тривалістю близько восьми секунд зафіксувало показову реакцію президента США на поразку Орбана.

Така стриманість американського лідера виглядає показовою на тлі попередньої активної підтримки Орбана з боку Вашингтона. Напередодні виборів Трамп неодноразово закликав угорців підтримати чинного прем’єра, підкреслюючи, що це забезпечить стабільність і розвиток країни. Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідував Будапешт за кілька днів до виборів в Угорщині, де публічно підтримав Орбана.

Попри міжнародну підтримку, за підрахунками майже 99% голосів перемогу на виборах в Угорщині здобула опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра. Вона отримує достатньо мандатів для формування конституційної більшості в угорському парламенті. Сам Мадяр повідомив, що Орбан уже привітав його з перемогою.

